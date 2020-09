Ad ottenere l’incarico per un solo anno sono precisamente 5.227 docenti siciliani in servizio al Nord Italia. Insegneranno nell’Isola, e vicino alle proprie famiglie, anche se per un solo anno.



I numeri li ha forniti l’Ufficio scolastico regionale.



Quasi metà di questi 5mila fortunati che rientrano provvisoriamente in Sicilia occuperanno posti alla scuola primaria. Molti altri occuperanno posti di sostegno, anche senza titolo di specializzazione.