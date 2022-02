Covid, mascherine all’aperto solo in caso di assembramenti

Da venerdì 11 febbraio via le mascherine all’aperto purché siano sempre in tasca, o comunque pronte in caso di assembramenti. Stadi pieni al 75 per cento a partire da marzo. Discoteche che si preparano a riaprire (sempre venerdì).

Si aspetta l’arrivo dell’ordinanza del ministro della, Salute Roberto Speranza. Cancellato l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, bisognerà comunque portarle sempre in tasca per proteggersi in caso di assembramenti, mentre resta l’obbligo di indossarle al chiuso.

Si preparano a entrare in una nuova fase anche gli stadi, nei quali il primo marzo la capienza sale al 75% per le strutture all’aperto e al 60% per quelle al chiuso. Se la situazione epidemiologica lo consentirà, potrà anche essere avviato un percorso per portare la capienza al 100%.