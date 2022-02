Casa Sanremo, Vincenzo La Porta e la sua pizza: un mix di emozioni

“Voglio che sia il Sanremo della gioia” ha dichiarato Amadeus, presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2022 pochi giorni prima dell’inizio della kermesse. Un turbinio di gioia, quella immaginata dal noto volto televisivo che ha un’altra sede, oltre il palco dell’Ariston, ovvero Casa Sanremo, il luogo di incontro tra artisti, stampa e fuori programma che anima tutte le giornate della settimana della musica prima che si vada veramente in scena. E lì c’era anche Vincenzo La Porta a cui è stato assegnato il compito di far assaporare una buona pizza ai concorrenti del 72esimo Festival di Sanremo.

Cosa porti con te da questa esperienza?

Quest’anno è stato senza dubbio più emozionante e formativo dell’anno scorso, ho potuto conoscere e lavorare con dei colleghi molto in gamba. Ogni anno per me il ritorno da Sanremo è un momento per mettere in atto tutte le nuove idee e studiare novità per il menu delle fontanelle

Cosa ti ha colpito di più di questo Sanremo?

Finalmente ho potuto vedere come è Sanremo in questi giorni di festa. Quest’anno Casa Sanremo aveva tutta un altra luce, è stato l’anno della rinascita anche nel nostro settore (Arena del gusto)

Quale è stata la pizza più apprezzata?

Oltre che la nostra Margherita una delle più apprezzate è stata la ‘Ferilli’ la pizza dedicata a ‘Sabrina Ferilli’ base fiordilatte, mortadella, zafferano e pesto di pistacchio

Andavano per la maggiore le pizze gourmet o le semplici e tradizionali?

Le tradizionali di certo, hanno sempre un posto speciale

Commenti di vip o addetti ai lavori?

Tutti disponibilissimi dagli addetti ai lavori ai vip che ho avuto il modo di conoscere e scambiare qualche parola.

Tornerai il prossimo?

Beh ad occhi chiusi, se c’è la possibilità!