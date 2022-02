Strage di Ravanusa, il Comune pagherà i funerali

Il Comune di Ravanusa, su proposta del sindaco Carmelo D’Angelo, con delibera di Giunta, ha impegnato sul bilancio comunale la somma di 45 mila euro quale contributo ai familiari delle nove vittime della strage di via Trilussa per le spese funerarie. Il Comune aveva già attivato tutte le procedure per sostenere le famiglie delle vittime, e la popolazione colpita dal tragico evento. “Le agenzie funebri – ha detto il sindaco D’Angelo – avevano declinato l’intervento del Comune per le spese delle esequie e garantito, allo stesso tempo, che non sarebbero state gravate sui familiari delle vittime. Avuta notizia che, nonostante le rassicurazioni delle agenzie funebri, sarebbe stato richiesto ad alcuni familiari il pagamento delle esequie solenni del 17 dicembre e che tale richiesta, oltre che inopportuna e deprecabile, appare incresciosa e spiacevole; abbiamo impegnato 45 mila euro sul bilancio comunale quale contributo ai familiari delle nove vittime per le spese funerarie”.