Covid, la Sicilia la regione con più casi in Italia

Sono 263 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia, nelle ultime 24 ore (meno 10 rispetto a ieri). La Sicilia si conferma anche oggi la regione con più casi in Italia. I morti sono stati 3 e così il totale delle vittime sale a 5.900. E’ quanto emerge dal bollettino di sabato 12 giugno del Ministero della Salute.

I nuovi casi distribuiti nelle nove province siciliane: Palermo: 62 (69.695 casi dall’inizio della pandemia); Catania: 41 ( 59.737); Messina: 10 (26.585); Siracusa: 26 (16.496); Trapani: 7 (13.937); Ragusa: 7 (12.836); Agrigento: 52 (11.932); Caltanissetta: 28 (11.586); Enna: 30 (6.353).

I tamponi processati sono stati 13.929 e dunque il tasso di positività si attesta sul 1,88% (ieri 2.04%). Gli attuali positivi in Sicilia sono 6.698 positivi, dei quali 6.329 in isolamento domiciliare. Complessivamente in ospedale ci sono 369 persone, delle quali 43 in terapia intensiva, (ieri erano 38).