Cala il sipario sul concorso amatoriale di cucina dedicato a San Calogero

Cala il sipario sulla seconda edizione del concorso culinario dedicato a San Calogero ideato dal Pastry chef agrigentino, Giovanni Mangione.

Un concorso amatoriale in omaggio al Santo Nero. L’iniziativa è stata indetta in collaborazione del gruppo “devoti di San Calogero” e i “Tammurinara di Girgenti”.

I concorrenti hanno preparato dei piatti che sono stati pubblicati sui social insieme alla ricetta e alla foto degli “chef”.

La foto-ricetta che ha ottenuto più like è quella di Nuccia Alletto: la sua torta di pan di stelle ha ricevuto 667 mi piace. Secondo classificato è stato Alfonso Sabia con 526 like con un tiramisù ai frutti di bosco e fragoline. Terzo posto per la torta chantilly e fragole di Adriana La Porta con 466 mi piace. Per i vincitori un maxi cannolo di un chilo e 200 grammi preparato da Giovanni Mangione.