Covid in Sicilia, sempre alto numero nuovi contagi: ben 822

Sono 822 i nuovi casi di Covid-19 registrati, nelle ultime 24 ore, in Sicilia a fronte di 9.083 tamponi processati. L’incidenza sale al 9% (ieri era al 4,4%). L’isola resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Nelle ultime 24 ore si registrano altre 3 vittime e il totale dei decessi sale a 6.086. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di domenica 8 agosto.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo 244, Catania 110, Agrigento 80, Caltanissetta 72, Trapani 55, Ragusa 137, Siracusa 70, Enna 28, Messina 26. Gli attuali positivi sono 14.077 con un aumento di altri 666 casi. I guariti sono 153. Sul fronte ospedaliero sono adesso 472 i ricoverati, 31 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva ci sono 54 pazienti, 7 in più.