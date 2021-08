L’Udc condanna l’intimidazione alla sede di Rifondazione a Favara

Il segretario cittadino dell’Udc Valerio Di Miceli, quello provinciale Silvio Alessi e quello regionale Decio Terrana esprimono solidarietà al segretario provinciale Antonio Palumbo e ai responsabili di Rifondazione comunista di Favara, i fatti oggetto nella notte scorsa di una grave intimidazione a danni della sezione di rifondazione Comunista ci dispiacciono profondamente.. questi fatti nulla possono avere a che fare con la politica, perché la politica è confronto leale e rispetto dell’avversario. Ignoti hanno preso a sprangate la vetrina della sede di via Kennedy mandando in frantumi tutte le vetrate. Un episodio che inquieta molto anche perché avviene a ridosso della presentazione della lista che sostiene proprio la candidatura a sindaco di Favara di Antonio Palumbo. Tutto L’Udc anche se in posizione politica diversa condanna questo vile atto vandalico e qualsiasi azione di violenza fisica e morale praticata da quanti non accettano la democrazia e la liberta di pensiero e di azione e vogliono imporre la loro volontà con la forza e la costrizione.