Donato un defibrillatore alla comunità di Giallonardo

Grazie alla generosità e sensibilità di Cinzia Savarino, vedova di Giovanni Porrovecchio, sovrintendente capo della Polizia di Stato, deceduto prematuramente lo scorso mese di marzo all’età di 52 anni per arresto cardiaco, l’associazione “Amici di Giallonardo”, presieduta da Giovanni Alessi, ha ricevuto un defibrillatore che è stato collocato nello stabilimento balneare Baia delle Sirene di Giallonardo. Alla cerimonia di consegna, avvenuta stamane, erano presenti, oltre alla vedova,anche i figli Alessio e Riccardo, il sindaco, avv. Sabrina Lattuca, il vice sindaco, il pres. del consiglio, alcuni consiglieri comunali e numerosi cittadini della comunità realmontina. ”Oggi siamo qui in ricordo di mio marito Giovanni – dice Cinzia Savarino- deceduto lo scorso 22 marzo a causa di un infarto. La triste notizia che ci ha colpiti, ci ha fatto riflettere sull’importanza della vita umana ed abbiamo voluto ricordare mio marito donando alla comunità di Giallonardo, un defibrillatore che, qualora fosse necessario, salverebbe vite umane”. Grande soddisfazione ha espresso il sindaco Sabrina Lattuca .”Ringrazio Cinzia ed i suoi figli- afferma il sindaco- per il generoso gesto nei confronti della collettività, momento di un percorso virtuoso per la nostra comunità”. Lo strumento salva vita è stato donato all’associazione di Giallonardo,che a sua volta lo ha messo a disposizione di chiunque ne abbia bisogno.”Ringrazio Cinzia Savarino della donazione – ribadisce Giovanni Alessi, pres. dell’associazione Amici di Giallonardo- Speriamo di non usarlo mai, ma qualora fosse necessario, potrà salvare la vita a chiunque ne abbia necessità”