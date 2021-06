Covid in Sicilia, registrati tanti nuovi casi e 3 morti

Sono 284 i nuovi casi positivi di Covid-19 registrati in Sicilia, nelle ultime 24 ore, (meno 36 rispetto a ieri). I tamponi processati sono stati 13.803, e dunque il tasso di positività si attesta sul 2,05 %. I morti sono stati 3, e così il totale delle vittime nell’Isola sale a 5.893. Si evince dal bollettino di oggi, giovedì 10 giugno, diffuso dal Ministero della Salute.

I nuovi casi suddivisi nelle nove province siciliane: Palermo: 73 (69.596 casi dall’inizio della pandemia); Catania: 118 (59.628); Messina: 13 (26.549); Siracusa: 26 (16.464); Trapani: 6 (13.926); Ragusa: 1 (12.756); Agrigento: 29 (11.870); Caltanissetta: 15 (11.551); Enna: 3 (6.281).

Al momento in Sicilia gli attuali positivi sono 7.361, dei quali 6.961 in isolamento domiciliare. Complessivamente in ospedale ci sono 400 persone, delle quali 38 in terapia intensiva. I guariti sono stati 242.