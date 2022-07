Il simulacro di San Calogero, come da tradizione, è uscito alle ore 13 dal Santuario accolto da una folla di fedeli. Nonostante l’aumento dei contagi da Covid, tanti agrigentini non hanno rinunciato alla seconda domenica di festa. La processione si è poi sviluppata lungo il percorso di sempre, piazzale Aldo Moro, via Atenea, piazza Pirandello per raggiungere la chiesa dell’Addolorata. Anche oggi nessuno è salito sulla vara.