Covid in Sicilia, registrati 2.204 nuovi positivi. E ci sono 32 decessi

Sono 2.204 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 19.074 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.281. Il tasso di positività scende attestandosi poco sopra l’11,5%, ieri era al 15,7%. La Sicilia è, anche oggi, al sesto posto per contagi. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di mercoledì 18 maggio.

Gli attuali positivi sono 92.867, con una diminuzione di 2.484 casi. I guariti sono 5.182, mentre le vittime sono 32, e portano il totale dei decessi a 10.824. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 662, sei in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 30, sette in meno rispetto al giorno precedente.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo 634 casi, Catania 484, Messina 372, Siracusa 320, Trapani 187, Ragusa 191, Caltanissetta 171, Agrigento 228 ed Enna 143.