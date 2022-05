Nella Valle dei Templi “Uno mattina in famiglia”

Ciak si gira alla Valle dei Templi di Agrigento. Questa mattina,18 maggio, una troupe della RAI, guidata dal Regista Andrea Rispoli e dal conduttore della trasmissione Stefano Pieri, ha realizzato le riprese della trasmissione “Uno Mattina in Famiglia” per la rubrica “Generazione P” con gli studenti della classe IC del Liceo Empedocle, coordinati dal dirigente scolastico, Marika Helga Gatto e dalla docente Maria Di Filippo. I ragazzi hanno interloquito con il conduttore e riflettuto sul tema «Lo studio del passato nasconde o illumina il presente?». Al termine delle riprese, la troupe si è spostata nella sede centrale del Liceo, in via Empedocle, ad Agrigento, per continuare a indagare sugli atteggiamenti e le risposte che i giovani hanno assunto nel tempo della Pandemia. La puntata andrà in onda su Rai Uno sabato 4 giugno prossimo alle 9.

La “Generazione P.” è quella che qualcuno indica come la generazione della pandemia, la stessa della crisi sanitaria dovuta al Covid-19. I giovani dai 16 ai 25 anni hanno visto, bruscamente, cambiare abitudini, stili di vita e prospettive a causa di quanto accaduto negli ultimi due anni. Ne portano le conseguenze, purtroppo, e scontano tutti i disagi derivanti da una situazione che anche loro hanno dovuto subire e affrontare. Questi temi sono trattati grazie all’iniziativa della trasmissione “Uno Mattina in Famiglia” della Rai per la rubrica Generazione P.