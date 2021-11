Covid in Sicilia, la curva torna a salire: 501 nuovi casi

Tornano a salire i contagi da Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 501 casi positivi, su 21.855 tamponi processati dal sistema sanitario regionale, e ci sono purtroppo state anche 2 vittime. Oggi l’isola si ritrova al quinto posto in Italia per contagi giornalieri. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Catania 153, Palermo 98, Messina 91, Siracusa, 52, Trapani 41, Caltanissetta 31, Ragusa 16, Enna 11, Agrigento 8.

Sono 9.077 le persone attualmente positive, di cui 8.701 in isolamento domiciliare. A livello ospedaliero invece salgono leggermente i ricoveri in area medica: oggi sono 326, ieri erano 320. Stabili invece i ricoveri in terapia intensiva con 50 ricoverati, stesso dato di ieri. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è arrivato a 7.090.