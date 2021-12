Covid in Sicilia, la curva torna a salire: 1.037 nuovi casi

La curva della pandemia torna a salire prepotentemente in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, registrati altri 1.037 nuovi casi (ieri erano 782), con 35.240 tamponi processati. Il tasso di positività però cala al 2,94%, contro il 5,14% di ieri. Aumentano i ricoveri delle persone con sintomi, ma calano quelli in terapia intensiva. Emerge dal bollettino del 14 dicembre diffuso dal Ministero della Salute.

Complessivamente le persone ricoverate sono 474 (ieri erano 450), delle quali 426 in area medica con sintomi (ieri 398) e 48 in terapia intensiva (ieri 52). I morti sono stati 8, e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a quota 7.295. La Sicilia è come contagi al settimo posto.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Catania: 252 nuovi casi, Palermo: 222, Messina: 117, Siracusa: 103, Trapani: 111, Ragusa: 14, Caltanissetta: 49, Agrigento: 136, Enna: 33.