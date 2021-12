Agrigento Torrenova 12^ giornata di campionat di serie B girone D

Nona vittoria di fila e testa della classifica per il rullo compressore Agrigento che al PalaMoncada asfalta anche Torrenova in un derby accesissimo e caratterizzato dalla doppia espulsione nel finale dei due playmaker biancoazzurri, Grande e Cuffaro. I Messinesi però anziché approfittare della decisione arbitrale e completare la rimonta si arrendono al carattere di un’Agrigento che cresce di partita in partita. Nove successi di fila se non sono un record poco ci manca e la squadra di coach Catalani continua la marcia verso i playoff, ma questa volta deve sudare per avere ragione di un’ottima Torrenova, 66-53. Telecronaca di Domenico Vecchio, commento tecnico Francesco Anselmo e Silvio Torregrossa.