Covid: Asp attiva ambulatorio per sindrome post malattia

Per fronteggiare la sindrome da ‘Long covid’, l’Asp di Agrigento ha attivato da alcuni giorni, nell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicatti’, un ambulatorio dedicato ai pazienti per contrastare gli effetti a lungo termine dell’infezione. Veri e propri strascichi del virus, disturbi e manifestazioni cliniche di vario genere che affliggono diverse persone le quali, pur essendo guarite dall’infezione, continuano a presentare un quadro di salute deficitario. Nell’ambulatorio, in funzione nell’unita’ operativa di medicina interna ad alta intensita’ di cure, vengono eseguite visite di medicina interna, emogasanalisi, 6-minute walking test e colloqui psicologici. L’ambulatorio svolge sedute, con cadenza quindicinale, dalle 8 alle 14. Possono afferire al servizio i pazienti con pregressa infezione da Sars-Cov2 che presentano sintomatologie compatibili con ‘long Covid’, con la richiesta sull’impegnativa delle prestazioni erogate dall’ambulatorio e nei casi previsti dal codice d’esenzione