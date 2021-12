Focolaio scuola, due le classi in quarantena

Due intere classi, una quarta e una quinta, in quarantena. Per questi studenti del plesso De Cosmi, il dirigente scolastico, Luigi Costanza, ha attivato la didattica a distanza fino al prossimo 13 dicembre. Al momento, secondo i dati ufficiali forniti dall’asp, sono 17 gli alunni del plesso del villaggio Mosè, ad Agrigento, positivi al Covid e c’è anche una docente. “Raccomando ai ragazzi – dice Costanza- di stare a casa e non andare in giro, ricordo loro che sono in quarantena”. Al comune di Agrigento è stata fatta richiesta di sanificazione di tutti i nove plessi che fanno capo al Montalcini tra Villaggio Mosè, Peruzzo e San Leone visto che gli insegnanti, spesso e volentieri, si spostano da un plesso ad un altro e considerato anche che ci sono fratelli sparsi tra la materna, la primaria e la secondaria di primo grado.