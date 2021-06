Sopralluogo nel centro vaccinale temporaneo

Prosegue l’attivazione di punti temporanei di vaccinazione anti-covid nei comuni dell’agrigentino, così come annunciato dall’Asp nei giorni scorsi. Lo scorso fine settimana è stato il comune di Raffadali ad aprire il punto al fine di agevolare le fasce di popolazione che hanno difficoltà a recarsi nelle sedi vaccinali aziendali e per incrementare l’adesione alla campagna in corso. A giorni toccherà a Porto Empedocle: il sindaco, Ida Carmina, insieme a Ercole Marchica , Direttore del Distretto Sanitario di Agrigento ed ai funzionari ASP , ha effettuato un sopralluogo alla Scuola Elementare “Livatino “ , struttura messa a disposizione del Dirigente Scolastico Preside Argento , per organizzare al meglio il centro vaccinale temporaneo e procedere alla vaccinazione. “A Porto Empedocle, attualmente- dice il Sindaco Carmina– ci sono due casi positivi in fase di guarigione. I vaccinati in totale sono circa 8.600 con la prima dose e 2.600 vaccinazione completa”. Nel centro vaccinazione di Porto Empedocle ci si potrà vaccinare nelle giornate di venerdì 18 giugno e sabato 19 dalle ore 9.00 alle ore 19.00.