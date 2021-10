Covid, in Sicilia i vaccinati sono il 66,7 per cento

La popolazione siciliana che ha completato il ciclo vaccinale è pari 66,7 per cento (media Italia 73,3%), a cui aggiungere un ulteriore 4,5% solo con prima dose. Gli over 50 anni che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 13,9% (media Italia 9,1%), mentre il tasso di copertura vaccinale terze dosi è pari all’1,9 per cento (media Italia 5,1%).

Lo rende noto il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe con analisi su andamento epidemia, forniture e somministrazioni vaccini, coperture, efficacia dei vaccini, terza dose e green pass.

Nella scorsa settimana dal 6 al 12 ottobre si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi al Covid-19 per 100.000 abitanti (206), e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-27,9%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (9%) e in terapia intensiva (4%) occupati da pazienti contagiati dal virus.