Covid in Sicilia, i nuovi casi di contagio salgono a 1.355 (56 nell’Agrigentino)

I nuovi casi di contagio accertati in Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono 1.355, più 125 rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono stati 20.255. Aumenta anche il numero dei ricoverati. E ci sono state altre 32 vittime. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, venerdì 22 gennaio.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Catania: 356 (36.370 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Palermo: 289 (34.754); Messina: 297 (16.495); Trapani: 152 (9.032); Siracusa: 106 (8.594); Ragusa: 32 (7.770); Caltanissetta: 51 (5.724); Agrigento: 56 (5.007); Enna: 16 (3.973).

Sono 47.289 gli attuali positivi, di questi 1.441 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 222 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 45.626 persone. I casi totali di coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 127.719, le guarigioni sono 77.269, mentre le vittime con le ultime 28 sono arrivate a 3.161.