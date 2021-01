Food delivery in crescita ma con prodotti di qualità (VIDEO)

Pranzi, cene, aperitivi, condivisione e socialità. Abbiamo dovuto abbandonare ancora una volta, in attesa di tempi migliori, quelle abitudini che rendevano piacevole la nostra quotidianità, scandita da appuntamenti, rituali, esperienze culinarie e non solo. Niente più tavolate ma al piacere del palato non si rinuncia. In casa ci si improvvisa chef e sempre più spesso si opta per il servizio a domicilio. Una alternativa alla quale moltissimi imprenditori hanno dovuto adeguarsi per garantire il proseguimento dell’attività. Un passaggio né semplice né scontato: alcuni hanno dovuto digitalizzarsi e modificare la proprio proposta adattandola alle nuove esigenze.

In Italia il settore delle consegne a domicilio, il cosiddetto “food delivery” rappresenta il 20-25% del settore cibo. Un incremento importante che riguarda anche le piattaforme online che consentono di ordinare con facilità ciò che più si desidera. Tra i cibi preferiti in assoluto secondo l’Osservatorio annuale sul mercato del cibo food delivery, troviamo la pizza, seguita da hamburger e da piatti della cucina orientale.