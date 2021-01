Realmonte, aggiudicata progettazione per consolidare centro abitato

E’ stata aggiudicata la progettazione esecutiva per il consolidamento della zona ovest del centro abitato di Realmonte nell’Agrigentino. A renderlo noto la Struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e diretta da Maurizio Croce. Sarà, scrive Adnkronos di cui riportiamo il testo del lancio di agenzia, un raggruppamento temporaneo di professionisti coordinato dallo Studio tecnico associato di ingegneria e architettura di Furci Siculo ad eseguire le indagini e i rilievi tecnici. Anni di attesa, di incertezza e di paura in un’area che ha subito ripetuti movimenti del terreno. Ingenti i danni al manto stradale e a una serie di edifici privati, molti dei quali presentano ancora profonde lesioni sui prospetti. Ad aggravare la situazione anche l’umidità di risalita proveniente da una falda che scorre nel sottosuolo e che ha investito persino la scuola elementare in un sito che si sviluppa in pendenza, sulla pendice meridionale dell’abitato. Il progetto prevede principalmente la realizzazione di una palificata in cemento armato posta a valle delle abitazioni, in grado di contrastare lo scivolamento del versante e contenere il fenomeno di cedimento e il consolidamento mediante gabbionate di contenimento. Verrà infine realizzato un apposito sistema drenante per far confluire le acque in appositi pozzetti e sarà sistemata la sede stradale di via Palermo e delle arterie vicine.