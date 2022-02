Covid in Sicilia, curva in calo: 5.929 nuovi casi. Altri 10 morti

Contagi sempre più calo anche in Sicilia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, di domenica 6 febbraio, nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 5.929 nuovo casi di Covid, su 43.032 tamponi processati, e l’indice di positività è sceso al 13,8% (ieri era al 15,7%). Ieri i nuovi casi erano stati 7.405. Sono state comunicate altre 10 vittime del virus.

Attualmente in Sicilia ci sono 270.939 positivi al Covid, di cui 1.396 ricoverati in regime ordinario, 127 in terapia intensiva, e 269.416 in isolamento domiciliare.

A livello provinciale, sono 1.067 i nuovi positivi a Palermo, 1.400 a Catania, 1.037 a Messina, 716 a Siracusa, 552 a Ragusa, 2.093 a Trapani, 434 ad Agrigento, 399 a Caltanissetta e 154 a Enna.