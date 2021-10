Covid in Sicilia, contagio stabile: 434 nuovi casi e 13 vittime

Sono 434 i nuovi casi di Covid-19, nelle ultime 24 ore, in Sicilia (ieri erano 500), a fronte di 13.945 tamponi processati, e il tasso di positività si attesta al 3,1% (contro il 2,4% di ieri). Sono13 invece i decessi che portano il totale delle vittime siciliane a 6.832. E’ quanto si evince dal bollettino del Ministero della Salute di venerdì 1 ottobre.

Se i casi sono sostanzialmente stabili le buone notizie arrivano dagli ospedali. I ricoverati sono infatti in netto calo: complessivamente sono 524 (fino a ieri erano 545), con 463 in area medica con sintomi (erano 482), e 61 in terapia intensiva (erano 63).