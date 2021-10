Akragas: ingaggiato il difensore centrale Rodrigo Yoboua

Comunicato stampa del 1 ottobre 2021 -La Società dell’Akragas comunica di aver perfezionato l’ingaggio del forte difensore centrale Rodrigo Yoboua, classe 2000, nato ad Abidjan in Costa d’Avorio. L’atleta ivoriano è alto un metro e 80 centimetri e arriva dal Troina, formazione siciliana che milita nel campionato di Serie D. Rodrigo Yoboua in passato ha indossato le maglie di Enna, Biancavilla, Città di Sant’Agata, Milano City e Paceco. Nella stagione 2019/2020 in Eccellenza ha conquistato la promozione in Serie D con il Biancavilla realizzando, tra l’altro, il rigore decisivo, dopo i tempi supplementari, nello spareggio contro il Canicattì. Il nuovo calciatore dell’Akragas, dopo la foto di rito con la maglia biancoazzurra e la stretta di mano con il Direttore sportivo Giuseppe Cammarata, che ha portato a termine l’operazione di mercato, si è subito messo a disposizione di mister Giuseppe Anastasi. Rodrigo Yoboua va a rafforzare ulteriormente il già forte e competitivo reparto difensivo dell’Akragas.