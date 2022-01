Covid in Sicilia, contagio in calo: 5.394 nuovi casi ma altre 24 vittime

Contagi da Covid in calo oggi in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore sono state diagnosticati 5.394 nuovi casi, a fronte di 34.922 tamponi processati, e sono state comunicate dalla Regione siciliana altre 24 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 7.508. Negli ospedali siciliani invece tornano a salire i ricoveri. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute, di domenica 23 gennaio.

La Sicilia si trova al nono posto in Italia per incremento dei nuovi casi giornalieri. Attualmente ci sono 212.178 positivi al Coronavirus nell’Isola, di cui 1.426 ricoverati in regime ordinario, 164 in terapia intensiva e 210.588 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 351.356, mentre i decessi a 8.181.

I nuovi positivi nelle singole province siciliane: Catania 1.414, Palermo 1.020, Ragusa 711, Siracusa 579, Messina 547, Agrigento 364,Caltanissetta 362, Trapani 344, Enna 53.