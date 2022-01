Covid in Sicilia, contagio in calo: 4.037 nuovi casi e altri 23 morti

Contagio in calo in Sicilia, anche se i ricoveri continuano a crescere. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, di lunedì 17 gennaio, nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 4.037 nuovi casi di Covid-19, su 24.549 tamponi processati, e sono state comunicate dalla Regione siciliane altre 23 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 8.521.

La Sicilia al nono posto in Italia per incremento dei nuovi casi. Ecco la distribuzione dei nuovi casi provincia per provincia: Catania: 1.059, Palermo: 983, Siracusa: 589, Trapani: 454, Ragusa: 281, Caltanissetta: 201, Messina: 197, Agrigento: 189, Enna: 84.