Covid in provincia di Agrigento: un morto e 690 nuovi casi

Nelle ultime 24 ore in provincia di Agrigento un altro decesso per Covid, a Canicattì, e registrati 690 nuovi casi, a fronte di 1.272 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 35.664 (1 marzo 2020 – 16 gennaio 2022). In totale i guariti sono 20.731. Gli attuali positivi salgono a 14.521, di cui 14.459 in isolamento domiciliare, e 62 ricoverati in ospedale. Sono 5 le persone che si trovano in terapia intensiva, 2 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 3 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 31 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 25 all’ospedale di Agrigento, e 1 in struttura lowcare, in un hotel Covid fuori provincia. Complessivamente 411 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 198.067 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 16 gennaio 2022 sono 1.894.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 15 gennaio: Agrigento 4.063 ( 1.894 attuali contagiati, 2.140 guariti e 29 deceduti); Alessandria della Rocca 178 (95 attuali contagiati, 82 guariti e 1 deceduto); Aragona 487 (214 attuali contagiati, 267 guariti e 6 deceduti); Bivona 162 (82 attuali contagiati, 79 guariti e 1 deceduto); Burgio 165 (42 attuali contagiati, 122 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 146 (72 attuali contagiati, 72 guariti e 2 deceduti); Caltabellotta 291 (97 attuali contagiati, 189 guariti, e 5 deceduti); Camastra 220 (93 attuali contagiati, 123 guariti, e 4 deceduti); Cammarata 486 (239 attuali contagiati, 245 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 891 (325 attuali contagiati, 549 e guariti, e 17 deceduti); Canicattì 3.825 (1.520 attuali contagiati, 2.257 guariti e 48 deceduti); Casteltermini 554 (276 attuali contagiati, 272 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 381 (153 attuali contagiati, 222 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 349 (73 attuali contagiati, 273 guariti e 3 deceduti); Cianciana 218 (144 attuali contagiati, 69 guariti e 5 deceduti); Comitini 97 (44 attuali contagiati, e 53 guariti); Favara 3.242 (1.512 attuali contagiati, 1.704 guariti e 26 deceduti); Grotte 393 (226 attuali contagiati, 164 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 122 (61 attuali contagiati, 60 guariti e 1 deceduto); Licata 2.884 (990 attuali contagiati, 1.865 guariti, 29 deceduti); Lucca Sicula 132 (61 attuali contagiati, e 71 guariti); Menfi 661 (260 attuali contagiati, 391 guariti e 10 deceduti); Montallegro 221 ( 47 attuali contagiati, 168 guariti e 6 deceduti); Montevago 139 (26 attuali contagiati, 111 guariti e 2 deceduti); Naro 563 (219 attuali contagiati, 332 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 2.468 (1.185 attuali contagiati, 1.258 guariti e 25 deceduti); Porto Empedocle 1.447 (644 attuali contagiati, 790 guariti, e 13 deceduti); Racalmuto 588 (329 attuali contagiati, 254 guariti e 5 deceduti); Raffadali 1.123 (432 attuali contagiati, 676 guariti, e 15 deceduti); Ravanusa 1.036 (258 attuali contagiati, 767 guariti, 11 deceduti); Realmonte 350 (165 attuali contagiati, 182 guariti e 3 deceduti); Ribera 2.244 (511 attuali contagiati, 1.708 guariti e 25 deceduti); Sambuca di Sicilia 446 (111 attuali contagiati, 309 guariti e 26 deceduti); San Biagio Platani 204 (38 attuali contagiati, 158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 553 (280 attuali contagiati, 269 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 72 (17 attuali contagiati, e 55 guariti); Santa Elisabetta 121 (39 attuali contagiati, 81 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 531 (203 attuali contagiati, 319 guariti e 9 deceduti); Santo Stefano Quisquina 273 (196 attuali contagiati, 75 guariti e 2 deceduti); Sciacca 2.240 (1.066 attuali contagiati, 1.142 guariti e 32 deceduti); Siculiana 564 (233 attuali contagiati, 325 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 85 (37 attuali contagiati, 47 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.