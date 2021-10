Covid in Sicilia, contagio in calo: 282 nuovi casi e 6 vittime

Nuovamente in calo il contagio da Covid, rispetto a ieri, in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore si registrano 282 nuovi casi (ieri erano 484), a fronte di 12.713 tamponi processati, e il tasso di positiva scende dal 2,7% di ieri, al 2,2% di oggi. Emerge dal bollettino del ministero della Salute di mercoledì 27 ottobre.

I morti sono stati 6 e il totale delle vittime siciliane ha raggiunto quota 7 mila. In ospedale ci sono in tutto 318 persone (ieri erano 322), 4 in meno in area medica (oggi sono 280) e ancora 38 in terapia intensiva. Le persone attualmente positive in Sicilia sono 6.979.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 67, Catania: 72, Messina: 23, Siracusa: 42, Trapani: 21, Ragusa: 11, Caltanissetta: 25, Agrigento: 14, Enna: 7.