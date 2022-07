Covid in Sicilia, contagi tornano a salire: registrati 6.341 nuovi casi

Dopo il calo di ieri, oggi tornano a salire i contagi da Covid in Sicilia. Sono ben 6.341 i nuovi positivi, a fronte di 32.386 tamponi processati. Ieri i nuovi casi erano stati 1.776 su 13.165 test. L’indice di positività passa dal 13,5%, al 19,6%. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di martedì 26 luglio.

Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, nei reparti ordinari oggi per esempio si contano 12 pazienti in meno, ma nelle terapie intensive 3 in più. Dopo lo zero registrato ieri nella casella dei decessi, oggi purtroppo il bollettino ne conta 15, mentre i guariti sono 2.208.

A livello provinciale si registrano a Catania 1.351 nuovi casi, a Palermo 1.316, a Messina 1.180, a Caltanissetta 740, a Siracusa 654, a Trapani 480, a Ragusa 399, ad Agrigento 374, a Enna 278.