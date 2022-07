Decreto finanziamento strada Nadore, Catanzaro: “Bene ma c’è tanto da fare”

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale ha pubblicato il decreto di finanziamento del progetto esecutivo cantierabile per i lavori di manutenzione straordinaria della strada rurale Nadore, per un importo di 500 mila euro.

Il parlamentare regionale Michele Catanzaro da tempo segue l’iter di un progetto che ha dovuto subire diversi intoppi di carattere burocratico e in inizialmente la mancata ammissione al finanziamento e afferma:

“Un decreto che attendevamo con ansia – commenta Catanzaro – che adesso consente di avviare immediatamente le procedure di appalto e dare risposte ad agricoltori e residenti di una zona del territorio agricolo di Sciacca molto importanto in fatto di produzioni di eccellenza. Lo sviluppo dell’economia agricola deve fare leva soprattutto sulla possibilità di raggiungere senza disagi le aziende – dice Catanzaro – su questo dobbiamo lavorare con maggiore impegno per superare le criticità che l’attuale governo regionale non è riuscito a risolvere”.

L’Onorevole Catanzaro ha previsto nelle prossime ore un incontro con il Commissario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per affrontare alcune problematiche che riguardano altre strade rurali del territorio provinciale.