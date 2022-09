Covid in Sicilia, contagi restano sotto i mille: 853 nuovi positivi, e 6 morti

Sono 853 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 7.751 tamponi processati. Ieri i positivi erano 942. Il tasso di positività è all’11%, in aumento rispetto all’9,6% di ieri. La Sicilia è al nono posto per contagi. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di sabato 24 settembre.

Gli attuali positivi sono 22.637, con un aumento di 576 casi. I nuovi guariti sono 271, sono 6 le vittime, il numero totale dei morti dei decessi sale a 12.192. La situazione negli ospedali i ricoverati sono 187, 21 in meno di ieri, e in terapia intensiva sono 12, uno in meno rispetto al giorno prima.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo 200, Catania 224, Messina 123, Siracusa 104, Trapani 61, Ragusa 55, Caltanissetta 30, Agrigento 42, Enna 14.