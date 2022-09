Elezioni, gli elettori riceveranno tre schede

In Sicilia, domani domenica 25 settembre, si vota oltre a deputati e senatori, anche per eleggere l’Assemblea regionale, e il presidente della Regione. Gli elettori riceveranno tre schede: rosa per la Camera, gialla per il Senato e verde per Ars e presidente della Regione.

Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica, dalle 7 alle 23. Successivamente, dopo il calcolo dell’affluenza finale, inizierà lo spoglio per le elezioni nazionali. Lo scrutinio delle schede per le regionali sarà effettuato, invece, lunedì 26 settembre a partire dalle 14.