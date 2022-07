Covid in Sicilia, calano ancora i nuovi casi: sono 2.042

Ancora un calo dei nuovi casi di Covid in Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono stati 2.042, a fronte di 13.593 tamponi processati, contro i 3.579 positivi registrati ieri, su 23.749 test effettuati. In lieve discesa anche l’indice di positività che passa dal 15,1% di ieri, al 15% di oggi. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di domenica 31 luglio.

Ci sono altre 4 vittime nell’Isola che portano il dato complessivo a 11.660 morti dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i ricoveri c’è un’ulteriore diminuzione: 14 in meno di ieri nei reparti ordinari, due in meno in terapia intensiva. Attualmente ci sono 902 positivi al Coronavirus ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali siciliani, 51 in terapia intensiva.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo 522, Catania 428, Messina 439, Siracusa 246, Trapani 181, Ragusa 174, Caltanissetta 82, Agrigento 217, Enna 41.