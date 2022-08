Michele Placido al compleanno di Nino Bellomo (VIDEO)

Anche Michele Placido al caos in occasione della serata per celebrare il centesimo compleanno di Nino Bellomo. L’attore agrigentino ha tra l’altro recitato con Placido in L’uomo dei fiori in bocca con la regia di Marco Bellocchio. Placido e Bellomo si sono conosciuti proprio al Caos in occasione della settimana Pirandelliana. Al compleanno di Bellomo presente, tra gli altri, anche il regista Michele Guardì e l’attrice e cantante Martina. Un busto commemorativo realizzato dall’artista Giuseppe Caccociola è stato scoperto dal sindaco di Agrigento Francesco Miccichè. Il figlio di Nino, Francesco, è attualmente il direttore artistico del Teatro Luigi Pirandello.