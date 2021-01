Covid in Sicilia, bollettino 7 gennaio: lieve flessione 1.435 nuovi casi. Il tasso di positività al 16,7%

Lieve flessione della curva dei contagi da Covid-19, nelle ultime 24 ore, in Sicilia, dove sono stati registrati 1.435 nuovi positivi, a fronte di 8.572 tamponi effettuati. Il tasso di positività al 16,7%. In aumento i soggetti ricoverati. E ci sono stati altri 36 decessi. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, giovedì 7 gennaio.

Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle province siciliane: Catania: 413 (30.101 casi dall’inizio della pandemia); Palermo: 474 (27.987); Messina: 362 (12.304); Ragusa: 40 (7.214); Trapani: 5 (6.672); Siracusa: 22 (6.217); Caltanissetta: 89 (4.474); Agrigento: 9 (4.147); Enna: 21 (3.525).

Sono 38.705 gli attuali positivi, di questi 1.228 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 196 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 37.281 persone. I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’emergenza sanitaria del Coronavirus sono 102.641. I guariti sono 61.307, i decessi salgono a 2.629.