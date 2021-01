Saldi, Valenza (Confcommercio) : “Nel week-end negozi aperti, una boccata d’ossigeno “

Nel week-end del 9 e 10 gennaio potranno restare aperti tutti i negozi di articoli di moda. Lo ricorda la Federazione Moda Italia-Confcommercio rilevando il diffondersi sugli organi di informazione di notizie inesatte sulle chiusure dei negozi di moda nel weekend “arancione” del 9 e 10 gennaio.

“Il Decreto Legge n. 1 del 5 gennaio 2021 – ricorda il presidente provinciale Alfonso Valenza – prevede l’istituzione della zona arancione in tutta Italia nei giorni di sabato 9 e domenica 10 gennaio 2021 per cui nel prossimo weekend i negozi di abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori, tessile per la casa e articoli sportivi potranno rimanere aperti al pubblico. Restano chiusi, invece, gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e deicentri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

Una boccata d’ossigeno non solo per i consumatori, ma anche per le aziende che in questo periodo puntano a ottimizzare le vendite anche con promozioni e saldi”.

Valenza raccomanda, inoltre, di acquistare nei negozi di prossimità per aiutare e sostenere l’economia locale.