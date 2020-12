Covid in Sicilia, bollettino 6 dicembre: calano ricoverati e contagi

Calano ancora i ricoveri in ospedale, e in terapia intensiva, e calano i contagi da Covid-19, ma i morti sono sempre parecchi. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, con 1.022 nuovi casi di Covid-19, a fronte di 8.132 tamponi effettuati. Ci sono altri 36 decessi. I dati emergono dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, domenica 6 dicembre.

Fra le province così distribuiti i nuovi casi: Palermo 289, Catania 413, Messina 82, Ragusa 40, Trapani 34, Siracusa 55, Agrigento 24, Caltanissetta 29, Enna 56.

Gli attuali positivi sono 39.746, di cui 1.367 ricoverati in ospedale con sintomi, 213 in terapia intensiva, e 38.166 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sanitari complessivamente in Sicilia accertati 71.489 casi; guariti 29.984, mentre i decessi salgono a 1.759.