Ci pensa Saccagi, la Fortitudo fa bis contro la Sangiorgese

Ci pensa Saccabomb: la Fortitudo fa bis contro la Sangiorgese – di Michele Bellavia – Finale da brividi al PalaMoncada. La Fortitudo Agrigento vince 85 a 84,contro una coriacea Sangiorgese,solamente allo scadere grazie ad una tripla del suo bomber Andrea Saccaggi. È stata una battaglia durissima decisa solamente dopo grazie alla vena realizzativa di della guardia toscana che chiude con 24punti (5/9 dall’arco) affiancato daRotondo autore di 20 punti,Chiarastella firma una doppia-doppiada 15 punti e 11 rimbalzi mentreGrande si ferma a quota 13. Sul versante opposto c’era una formazione giovane e ambiziosa come la Sangiorgese che è rimasta sempre in partita, salvo arrendersi all’ultimo; per i blu-arancio Bianchi è autore di 24punti seguito da Toso con 18 e Picarelli con 16. Quintetto classico per coach Catalani con Grande, Saccaggi, Veronesi, Chiarastella e Rotondo; coach Quilici risponde con Bargnesi, Picarelli, Berra, Bianchi e Toso.

Primo quarto ad alto ritmo: gli ospiti partono subito forte (11 – 5 a metà frazione); Agrigento fa fatica in attacco e paga dazio in difesa mentre la Sangiorgese ne approfitta emantiene il vantaggio fino alla prima sirena (20 – 15). La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare e, nel secondo quarto, ci pensa Saccaggi con un paio di triple a spaccare il match. Infatti, ametà della frazione, Agrigento si porta avanti (35 – 31) e, sebbene gli ospiti non perdano contatto, va alla pausa lunga avanti di un solo possesso (44 – 42). Al rientro sul parquet gli ospiti si riportano nuovamente avanti (+6) grazie ad un ottimo Bianchi ben coadiuvato sotto le plance da Toso; le squadre si battono punto a punto con Agrigento che, sebbene in difficoltà, trova il pareggio allo scadere con un canestro di Chiarastella (64 – 64). L’ultima frazione non è per deboli di cuore perché in attacco gli ospititrovano in Picarelli il potenziale canestro del k.o. (84 – 82) a 4 secondi dalla sirena, ma Saccaggi è implacabile e dall’angolo mette la tripla decisiva che mette i titoli di coda al match.

Moncada Energy Group Agrigento 85

LTC Sangiorgese Basket 84

M Rinnovabili Agrigento : Rotondo 20, Grande 13, Cuffaro, Tartaglia, Indelicato, Chiarastella 15, Ragagnin 6, Saccaggi 24, Veronesi 5, Peterson 2, Mayer. All.: Cartalani.

LTC Sangiorgese Basket: Artuso, Baggi, Dushi 2, Cassinerio 1, Bianchi 24, Malkic 7, Bargnesi 6, Fragonara 3, Codato, Picarelli 16, Toso 18. All.: Quilici

Arbitri: Agela Rita Castiglione, Marco Attard

Note: parziali: 15-20, 29-22, 20-22, 21-20