Agrigento batte la Sangiorgese, il commento di coach Michele Catalani

È una prima carica di emozioni al Pala Moncada con una sfida al cardiopalma decisa nei secondi finali. In una partita fatta di sorpassi e controsorpassi, Agrigento la spunta sulla Sangiorgese grazie ad un monumentale Andrea Saccaggi, autore di 24 punti ed una tripla decisiva a 4 secondi dalla fine che segna il definitivo sorpasso fissando il punteggio finale sul 85 a 84. Negli ultimi 4 secondi Agrigento tiene alta l’intensità difensiva e non consente alla Sangiorgese il tiro del sorpasso. Vittoria difficile quindi che riporta Agrigento con i piedi per terra, facendole capire, semmai ce ne fosse bisogno, che questa serie B1 non sarà tutta rose e fiori come sperano i tifosi. Dopo un avvio difficile ed un primo quarto ad inseguire, Agrigento cambia decisamente marcia in avvio della seconda frazione proprio grazie al suo tiratore Andrea Saccaggi che entra prepotentemente in partita a suon di triple. Alla fine saranno 5 su nove i tiri dal perimetro ad andare a segno. In doppia cifra anche Rotondo con 20 punti, Chiarastella 15 e Grande 13 punti. Per la Sangiorgese rispondono presente gli uomini più temuti, vanno in doppia cifra Bianchi con 24, Toso 18, Picarelli con 16. Nonostante un Veronesi sottotono e l’assenza di Costi (infortunato), Coach Michele Catalani quindi riesce a bissare il successo di domenica scorsa al Palamangano di Palermo. Domenica prossima Agrigento sarà ancora in casa, al Palamoncada arriva Crema. Domenico Vecchio

Moncada Energy Group Agrigento 85

LTC Sangiorgese Basket 84

M Rinnovabili Agrigento : Rotondo 20, Grande 13, Cuffaro, Tartaglia, Indelicato, Chiarastella 15, Ragagnin 6, Saccaggi 24, Veronesi 5, Peterson 2, Mayer. All.: Cartalani.

LTC Sangiorgese Basket: Artuso, Baggi, Dushi 2, Cassinerio 1, Bianchi 24, Malkic 7, Bargnesi 6, Fragonara 3, Codato, Picarelli 16, Toso 18. All.: Quilici

Arbitri: Agela Rita Castiglione, Marco Attard

Note: parziali: 15-20, 29-22, 20-22, 21-20