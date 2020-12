“Zona rossa”, controlli ad Agrigento e provincia: il bilancio della Prefettura

Sulla scorta delle indicazioni definite durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Maria Rita Cocciufa, sono proseguiti – anche durante le trascorse festività natalizie – i servizi di vigilanza e controllo del territorio attivati a seguito del D.P.C.M. del 3 dicembre scorso e dei DD.LL. n. 158/2020 e n. 172/2020. Tali servizi sono stati modulati in relazione alle specifiche limitazioni derivanti dalle disposizioni vigenti durante il periodo delle festività (secondo cui l’intero territorio nazionale è stato classificato quale zona “rossa)”. Le Forze dell’Ordine – Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza – hanno svolto una capillare attività di controllo, soprattutto in chiave preventiva. Si riportano di seguito i risultati dell’attività svolta nei giorni 24/25/26/27 dicembre dalle pattuglie impiegate nel territorio provinciale: sono state controllate n. 1.257 persone ed elevate n. 22 sanzioni; le attività commerciali oggetto di verifica sono state n. 434 ed è stata elevata n. 1 sanzione ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 2020. L’attività delle Forze dell’Ordine, come di consueto, continuerà nei prossimi giorni e per tutto il periodo delle festività, al fine di assicurare il rigoroso rispetto delle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.