Covid in Sicilia, bollettino 27 settembre: 7 vittime e 227 nuovi casi

Sono 227 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 12.277 tamponi processati. L’incidenza scende al 1,8% (ieri era al 3,9%). L’isola torna al secondo posto nei nuovi contagi giornalieri. Emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute di lunedì 27 settembre.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo con 73 casi, Catania 50, Messina 2, Siracusa 39, Ragusa 20, Trapani 17, Caltanissetta 14, Agrigento 4, Enna 8.

Gli attuali positivi sono 16.833, con una diminuzione di 170 casi. I guariti sono 390, mentre si registrano altre 7 vittime, che portano il totale dei decessi a 6.792. Sul fronte ospedaliero sono adesso 615 i ricoverati (otto in più rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva sono 72, (uno in meno rispetto a ieri).