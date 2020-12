Interior design: il fascino senza tempo dell’arredamento made in Italy

Il nostro Paese è un punto di riferimento nel mondo per l’eccellenza raggiunta in alcuni settori, tra cui uno dei più rappresentativi è l’interior design.

L’essenza stessa dell’arredamento d’interni si sposa perfettamente con i principi del Made in Italy, un connubio che valorizza il know-how delle piccole e medie imprese italiane rendendo i nostri prodotti uno standard di qualità, innovazione e tradizione.

A partire dal secondo dopoguerra, il Made in Italy è riuscito ad affermarsi come un vero e proprio marchio globale, conosciuto su tutti i mercati internazionali come sinonimo di autenticità, in cui l’estetica si fonde con la tecnologia per la creazione di prodotti unici. Secondo Forbes, circa il 40% del comparto è legato ai brand di lusso, un aspetto che dimostra l’elevata percezione qualitativa e l’esclusività che l’eccellenza italiana esercita all’estero.

Il valore unico delle lavorazioni artigianali

Il successo del design italiano è indissolubilmente legato alla lunga tradizione artigianale del nostro Paese, in cui l’industria manifatturiera è stata capace di lanciare l’Italia tra le più grandi nazioni del mondo, rendendoci protagonisti dell’economia globale e uno dei principali player in assoluto.

Al contrario di altri Paesi, come la Germania con la sua potenza industriale e il Giappone con la sua forte innovazione tecnologia, le aziende italiane hanno saputo nel tempo valorizzare e proteggere un know-how straordinario.

Si tratta dell’eccellenza delle lavorazioni artigianali, in grado di realizzare i concetti stilistici dei designer e degli architetti più rinomati, dando vita non soltanto ad arredi e complementi di qualità, ma a degli elementi capaci di rispettare il concetto estetico del progetto.

Le maestranze italiane hanno tramandato le loro competenze e capacità di generazione in generazione, integrandosi con la modernità senza venirne schiacciate, mettendo a disposizione delle imprese un compromesso incredibile di abilità manuali, innovazione e precisione.

L’interior design italiano: una referenza mondiale

Ovviamente il punto di forza dell’arredamento Made in Italy è il supporto della scuola italiana di interior design, un ambito in cui sono passati nomi storici e veri e propri simboli indiscussi del settore a livello internazionale.

Tra gli interior designer e architetti più famosi c’è Ettore Sottsass, il cui lavoro trentennale alla Olivetti dalla fine degli anni cinquanta consentirà di ridefinire il concetto di design industriale. La sua eredità è immensa, considerando il riconoscimento di 4 Compassi d’Oro e la presenza delle sue creazioni al MOMA di New York.

Lo stesso vale per Piero Lissoni, architetto e designer milanese classe 1956 apprezzato in tutto il mondo, titolare di uno studio con uffici a Milano e New York e impegnato in tantissimi progetti architettonici e di progettazione grafica, spesso indicato come uno dei grandi maestri del design contemporaneo italiano.

Naturalmente come non citare anche Gae Aulenti, una delle donne più influenti nel design e nell’architettura Made in Italy degli ultimi 100 anni, da sempre una convinta sostenitrice che la forma non può esulare dalle tradizioni del luogo al quale si lega.

L’innovazione tecnologica del design italiano

L’arredamento di interni italiano non significa soltanto stile e artigianalità, infatti esiste una componente fondamentale legata all’innovazione tecnologica.

Le imprese d’eccellenza del nostro Paese hanno sempre investito tantissimo in ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di aumentare la qualità dei prodotti e raggiungere nuovi standard di perfezione nella progettazione e nella realizzazione degli arredi.

Oggi questo sforzo ci posiziona ai primi posti al mondo, con un livello di produttività elevato e una proposta in grado di soddisfare le esigenze moderne, in cui fattori come la sostenibilità ambientale e l’efficienza termoacustica sono diventati essenziali.

Un arredamento di design non è soltanto bello da vedere, ma è capace di svolgere la sua funzione in modo ottimale, garantendo i massimi livelli qualitativi per usufruire di ambienti esteticamente ricercati ma anche ecologici, pratici e confortevoli.