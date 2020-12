Covid in Sicilia, bollettino 10 dicembre: 1.059 nuovi positivi e 32 decessi

In Sicilia risalgono i contagi e superano nuovamente il tetto dei mille casi. I nuovi positivi nell’Isola, nelle ultime 24 ore, secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, sono 1.059, su 9.526 tamponi effettuati. I morti sono 32.

La distribuzione dei nuovi casi per province: Catania 424, Palermo 209, Messina 143, Ragusa 62, Trapani 99, Siracusa 35, Agrigento 52, Caltanissetta 25, Enna 35.

Sono 36.969 gli attuali positivi, di questi 1.539 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 197 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 35.430 persone. I casi complessivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 75.367. I guariti 36.503, mentre i decessi salgono a 1.895.