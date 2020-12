Agrigento, tamponi drive through: incrementata l’attività per lo screening di massa – VIDEO

Più di 3000 tamponi nel drive through organizzato dal Municipio, alla quarta settimana di screening. Il sindaco Miccichè: “Partecipazione alta, è un primo dato importante”. (Guarda il Video)

Sono più di 3mila i tamponi effettuati nel drive through di Piazzale Caos da quando è attivo, ovvero 4 settimane. Una media di circa 150 tamponi al giorno suddivisi in due postazioni. Da gennaio con un incremento del personale le postazioni e quindi i test sono destinate ad aumentare. Questa mattina il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè che crede fortemente nello screening di massa per contrastare il virus è stato sul posto per verificare il funzionamento delle strutture, Qui si possono eseguire i test rapidi dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13,30. Ad essere sottoposti a tampone le categorie che rientrano nelle indicazioni ministeriale, dipendenti pubblici, studenti, forze armate. L’esito del testo si può avere entro 15 minuti.