“Se vuoi il mio parcheggio prendi anche il mio handicap”, campagna di sensibilizzazione del Municipio (VIDEO)

“Se vuoi il mio parcheggio prendi anche il mio handicap”, campagna di sensibilizzazione del Comune. L’assessore, Gianni Tuttolomondo, con delega, tra l’altro, all’abbattimento barriere architettoniche, ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione. I dettagli nell’intervista (VIDEO).

Iniziativa di sensibilizzazione dell’amministrazione comunale di Agrigento sul rispetto dei posteggi per i disabili.

E’ stata presentata nel pomeriggio alla stampa dall’assessore Gianni Tuttolomondo alla presenza del sindaco Franco Miccichè, del comandante della Polizia Locale Gaetano Di Giovanni e del consigliere comunale di Diventerà Bellissima Claudia Alongi.

SE VUOI IL MIO PARCHEGGIO PRENDI IL MIO HANDICAP è il messaggio che il Comune di Aagrigento lancia per sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei parcheggi per i disabili. In prossimità degli stalli di sosta riservati ai portatori di handicap, un’apposita tabella, che è stata mostrata oggi, nei prossimi giorni sarà posizionata sotto la segnaletica “tradizionale” che indica il posto auto riservato ai disabili. Un evidente invito a riflettere a rispettare i diritti altrui.

“L’iniziativa nasce dalla collaborazione con le associazioni del terzo settore: Unione dei Ciechi e Ipovedenti, Nuove Ali, Caritas Diocesana, Coopculture, TTT- Tierra, Techo, Trabajo; VitAutismo e CAPP Cooperativa Sociale, mira a sensibilizzare la popolazione – ha detto l’Assessore Gianni Tuttolomondo – al rispetto verso i disabili non occupando anche per pochi minuti lo stallo a loro riservato. L’ordinanza, emessa dal Comandante della Polizia Locale su proposta dell’assessore Tuttolomondo, prevede anche l’istituzione di nuovi stalli riservati ai veicoli al servizio di persone disabili in possesso di apposito contrassegno, nelle seguenti strade urbane:

n. 1 Discesa Porto Empedocle altezza ingresso I.C. Don Bosco;

n. 1 piazzale Aldo Moro civico 1 altezza UniCredit;

n. 1 piazza Sinatra civico 1 fronte belvedere;

n. 1 via Ugo La Malfa civico 44 lato ufficio postale;

n. 1 piazza Vittorio Emanuele civico 1 altezza lato Prefettura;

n. 1 piazza Vittorio Emanuele civico 7 altezza scalinata ufficio postale;

n. 1 Quadrivio Spinasanta lato chiesa Sacro Cuore di Gesù;

n. 1 via Acrone lato uffici ex Enel;

n. 2 via Atenea civico 76;

n. 2 via Atenea civico 248 altezza uffici comunali piazza Gallo;

n. 1 via Belvedere fronte chiesa Santa Maria della Pietà Giardina Gallotti;

n. 1 via Belvedere civico 99 Giardina Gallotti;

n. 1 via Belvedere civico 191 bis altezza ufficio postale Giardina Gallotti;

n. 1 via Catania civico 4 altezza chiesa Giardina Gallotti;

n. 1 in via Cesare Battisti civico 21;

n. 2 viale della Vittoria civico 5 altezza scuola Lauricella;

n. 1 viale della Vittoria civico 271 fronte ufficio postale;

n. 1 via Demetra lato chiesa BMV mediatrice di tutte le grazie;

n. 1 in via Duomo altezza entrata laterale Cattedrale di San Gerlando;

n. 1 in via Duomo civico 159 altezza scalinata centrale Cattedrale di San Gerlando;

n. 1 via G.B. Peruzzo fronte chiesa San Pio X;

n. 1 via G.B. Peruzzo fronte panificio;

n. 1 via Giovanni XXIII° fronte scalinata ex ospedale;

n. 1 via Manzoni piazzale fronte chiesa BMV della Divina Provvidenza;

n. 1 via Panoramica Valle dei Templi lato fontana “Bonamorone”;

n. 1 in via Ragazzi del 99 civico 1 fronte stazione autobus;

n. 1 in via San Francesco civico 1 fronte chiesa BMV Immacolata;

n. 1 viale Viareggio civico 41 fronte chiesa Parrocchiale di San Leone;