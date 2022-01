Covid in Sicilia, aumenta il numero dei positivi

Nella settimana dal 9 al 15 gennaio in Sicilia si è registrato un aumento del numero dei nuovi positivi, accompagnato da un forte aumento del numero delle persone ricoverate, dei nuovi ingressi in terapia intensiva e dei decessi. Lo rileva l’Ufficio statistica. I nuovi positivi sono il 9,3% in più, rispetto alla settimana precedente, e più di due volte e mezzo il numero registrato 14 giorni fa.

Sostanzialmente stabile il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 20,2% al 20,4%. Il numero degli attuali positivi è aumentato del 55,4%. I ricoverati rispetto alla settimana precedente sono aumentati. Il numero dei guariti (341.018) è cresciuto di 11.127 unità rispetto alla settimana precedente. I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,9% degli attuali positivi.

Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 233 (78 in più rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 7.915, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all’1,5% (1,7% la settimana scorsa).