Raid incendiario in una scuola, trovate scritte di insulti al preside

Emergono altri particolari sul raid vandalico compiuto all’edificio scolastico “Re Capriata” di via Campobello, a Licata. I teppisti hanno appiccato un incendio in tre punti diversi della scuola. E al momento del sopralluogo della polizia sono state trovate delle scritte ingiuriose nei confronti del preside. I poliziotti del locale Commissariato, dopo il sopralluogo, hanno avviato l’attività investigativa per provare ad identificare gli autori del brutto gesto.

Dal sopralluogo effettuato dai Vigili del fuoco e dal personale della Scientifica, è stato accertato che qualcuno ha appiccato le fiamme in tre diversi punti dell’edificio scolastico: uno al piano terra e altri due al primo piano. E sempre al primo piano, gli agenti hanno trovato le scritte ingiuriose nei confronti del dirigente scolastico. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica di Agrigento.