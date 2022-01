Covid in Sicilia, ancora un boom di contagi: 8.521 nuovi casi. E 37 morti

Secondo il bollettino del Ministero della Salute, di domenica 16 gennaio, nelle ultime 24 ore nell’Isola sono stati diagnosticati 8.521 nuovi casi di Covid-19, a fronte di 47.578 tamponi effettuati, e sono stati comunicati dalla Regione siciliana anche 37 decessi. Ieri i nuovi casi erano stati 9.292. L’indice di positività è al 17,9% (18,8% ieri). Oggi la Sicilia è all’ottavo posto in Italia per incremento di nuovi casi.

Salgono i ricoveri: +11 in terapia intensiva e +17 in regime ordinario. Attualmente ci sono 173.689 positivi, di cui 1.348 ricoverati in regime ordinario, 168 in terapia intensiva e 172.173 in isolamento domiciliare. I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 2.394, Catania: 2.354, Siracusa: 791, Ragusa: 703, Agrigento: 609, Messina: 581, Caltanissetta: 510, Trapani: 421, Enna: 158.